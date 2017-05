Trump roept NAVO-landen op meer geld uit te geven aan defensie

Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag op de NAVO-top in Brussel.

Trump doelt op de lidstaten die minder dan 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie uitgeven. Alle NAVO-landen beloofden daar in 2014 binnen tien jaar naartoe te werken. Ze moeten hun eerlijke deel betalen en hun beloften nakomen, zei Trump.

Volgens hem is 2 procent gezien de huidige ''kwaadaardige dreigingen het absolute minimum''. Nederland besteedt minder dan 1,2 procent van het bbp aan defensie.

Trump onthulde het "9/11 and Article 5 Memorial", waarin een stuk is verwerkt van het World Trade Centre in New York dat terroristen op 11 september 2001 neerhaalden.

Na die aanslag activeerden de VS artikel 5 uit het NAVO-verdrag, waarin staat dat een aanval op een NAVO-land een aanval op allen is. De hoop was dat Trump dit persoonlijk zou bevestigen, maar dat deed hij niet expliciet.

Stilte

De NAVO van de toekomst moet zich volgens de president richten tegen ''terrorisme, migratie en de dreiging vanuit Rusland''. In zijn toespraak vroeg Trump enkele momenten stilte voor de slachtoffers van de ''barbaarse'' aanslag in Manchester, die volgens hem ''de diepte laat zien van het kwaad dat we tegenover ons hebben''. ''We moeten ons verenigen en de moordenaars en extremisten pakken.''

Rutte

Ook premier Mark Rutte is aanwezig bij de NAVO-top. Hij zei voorafgaand aan de toespraak van Trump al te verwachten dat de president zou wijzen op de verhoging van het defensiebudget. "Ik zal zeggen dat we weer de goede kant op gaan wat betreft de defensiebestedingen", aldus Rutte. "Ik verwacht eerlijk gezegd een constructieve opstelling'', zei hij.

Trump was eerder op donderdag op bezoek bij EU-president Donald Tusk. Donderdagavond vliegt de president naar Sicilië voor een G7-bijeenkomst.