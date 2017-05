Nieuwe zorgplannen VS zorgen voor 23 miljoen extra onverzekerden

Het is de eerste keer dat het effect van de nieuwe zorgregels president Donald Trump is doorgerekend. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder deze maand in met het zorgplan van de regering. De Affordable Care Act, beter bekend als Obamacare, wordt daarmee vervangen.

Volgend jaar zouden al 14 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering kwijtraken. In 2026 zullen volgens de onafhankelijke rekenkamer van het Congres in totaal 51 miljoen mensen zonder zorgverzekering zitten, tegenover de 28 miljoen onverzekerden die er onder Obamacare zouden zijn.

De nieuwe plannen besparen de regering de komende tien jaar omgerekend 106 miljard euro.

Belastingvoordeel

In het nieuwe zorgplan worden onder andere de belastingsubsidies afgeschaft die onder Obamacare werden verleend op basis van het inkomen van en de kosten voor zorg in de woonplaats van de verzekerde. Die moeten worden vervangen door belastingvoordeel dat voornamelijk is gebaseerd op leeftijd.

Aan ouderen kan wel meer in rekening worden gebracht door verzekeraars: de bepaling dat zij ouderen niet meer dan drie keer zo veel mochten rekenen dan jongeren verdwijnt. Ook is er geen gegarandeerde bescherming meer voor mensen die een al bestaande aandoening hebben op het moment dat zij een verzekering afsluiten.