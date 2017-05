Britse politie arresteert opnieuw meerdere verdachten aanslag Manchester

Het is nog onduidelijk waar de gearresteerde personen precies van worden verdacht. Wel is duidelijk dat de personen die woensdagavond gearresteerd zijn, een man en een vrouw zijn.

De politie deed woensdag eerder op de dag ook invallen in het noorden van Manchester, waarbij ook arrestaties werden verricht. ''Deze huiszoekingen houden verband met de gruwelijke aanslag op Manchester Arena'', aldus de politie.

De Britse politie is in ieder geval nog op zoek naar de maker van het bij de aanslag gebruikte explosief. Onbevestigde bronnen overigens dat de politie meerdere explosieven zou hebben gevonden na de aanslag.

Netwerk

De dader van de aanslag, de 22-jarige Brit van Libische afkomst Salman Abedi, maakt volgens de politie deel uit van een jihadistisch netwerk. Ze vrezen dat andere leden van dat netwerk ook aanslagen voorbereiden.

Een van de zeven verdachten is de 23-jarige broer van de hoofdverdachte. Hij werd gearresteerd in Libië. De Libische politie verdenkt hem ervan een "terroristische daad" te hebben willen plegen in de Libische hoofdstad. Ook zeggen ze zeker te weten dat de broer wist van de plannen van de dader van de aanslag in Manchester.

"We hebben bewijs dat hij en zijn broer betrokken waren bij Islamitische Staat'', zei een woordvoerder. "We volgen hem al meer dan anderhalve maand. Hij had contact met zijn broer en wist van de aanval.'' De berichten van Libische diensten zijn verder nog niet bevestigd door bijvoorbeeld Britse veiligheidsdiensten.

Ook de vader van Abedi is in Libië gearresteerd.