Trump op bezoek in Israël

Vlak na zijn aankomst zei Trump dat regionale partners moeten samenwerken om vrede en stabiliteit te brengen in het Midden-Oosten. "Dat kan alleen als we samenwerken."

Premier Benjamin Netanyahu, die het presidentieel paar welkom heette, sprak op zijn beurt de hoop uit dat het bezoek van Trump een ''historische mijlpaal'' zal blijken op het pad naar vrede in de regio. De Israëlische premier zei dat ''de hand van Israël in vrede wordt uitgestoken naar al onze buren, inclusief de Palestijnen''.

Trump brengt dinsdag een bezoek aan de Palestijnse gebieden en heeft hij een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De drie leiders ontmoeten elkaar niet rechtstreeks.

Iran

De president zei ook dat Iran onmiddellijk moet stoppen met zijn financiële en militaire steun aan ''terroristen en milities''. Hij herhaalde ook dat het land nooit atoomwapens mag bezitten. Trump maakte zijn opmerkingen tijdens een ontmoeting in Jerusalem met president Rivlin.

''Het is belangrijk dat de Verenigde Staten en Israël met één stem verklaren dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat het met zijn dodelijke financiering, opleiding en uitrusting van terroristen en milities moet stoppen en wel onmiddellijk'', zei Trump.

De Verenigde Staten merken Iran aan als ''staatssponsor van terrorisme''. Volgens de VS heeft Teherans steun aan de burgeroorlog van de Syrische president Bashar al-Assad, de Houthi-rebellen in de burgeroorlog van Jemen en aan de milities van de sjiitische Hezbollah in Libanon de destabilisering van het Midden-Oosten in de hand gewerkt.

Klaagmuur

De president bezocht ook de klaagmuur en de tempelberg in de oude stad van Jeruzalem, het betwiste gebied dat zowel voor joden als moslims belangrijk is. Trump is de eerste Amerikaanse president die de muur bezoekt.

De president is voor het eerst sinds zijn aantreden in januari op officieel staatsbezoek. Zaterdag arriveerde hij in Saudi-Arabië. Hij reist in het gezelschap van zijn vrouw Melania.

Akkoord

Tijdens zijn bezoek aan de Westelijke Jordaanoever zal waarschijnlijk de bouw van de omstreden Israëlische nederzettingen worden besproken. In tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama, sprak Trump zich nooit openlijk uit tegen de bouw door Israël op Palestijns gebied.

De president heeft zich ook nooit duidelijk uitgesproken over een vredesakkoord tussen Israël en Palestina. Hij noemde een mogelijke overeenkomst wel "de ultieme deal", maar het is onduidelijk onder welke voorwaarden die volgens hem moet worden gesloten.

Trump zei eerder dat hij de voorkeur heeft voor directe onderhandelingen tussen beide zijdes, zonder tussenkomst voor de VS. Tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië herhaalde Trump zondag dat vrede tussen Israël en Palestina mogelijk is.

Obama zette tijdens zijn termijn in op een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, maar maandenlange onderhandelingen door onder meer minister van Buitenlandse Zaken John Kerry leidden niet tot een akkoord.

Ambassade

Daarnaast heeft Trump het omstreden plan om de Amerikaanse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit is zeer tegen de wens van de Palestijnse autoriteiten.

Hoewel Israël heel Jeruzalem als hoofdstad claimt, beschouwt Palestina het oosten van de stad als onderdeel van de Palestijnse gebieden. Internationale organisaties vestigden zich om die reden in Tel Aviv, net als ambassades van andere landen.

De eerste buitenlandreis van Trump duurt acht dagen. Na Israël reist hij door naar Italië, waar hij onder meer paus Franciscus zal ontmoeten. Ook woont de president donderdag de NAVO-top bij in Brussel.

De reis wordt overschaduwd door de kritiek op Trump vanuit zijn eigen partij na het ontslag van FBI-baas James Comey. Ook werd vorige week bekend dat Trump mogelijk zeer gevoelige informatie doorspeelde aan Rusland. Die geheime informatie was afkomstig van Israël. Het land liet eerder weten dat de goede relatie met de VS daardoor niet was veranderd.