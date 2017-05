'China ontmantelde spionnennetwerk CIA'

Achttien tot twintig CIA-spionnen werden in het tijdbestek van twee jaar gedood of vastgezet waardoor de Amerikaanse geheime dienst een zware slag werd toegebracht. Dat meldt The New York Times op basis van gesprekken met medewerkers die voor de CIA werken of hebben gewerkt.

De CIA was jarenlang bezig geweest om een netwerk op te bouwen in het land, maar eind 2010 begon de informatie vanuit China plotseling op te drogen en in 2011 verdwenen er ook spionnen.

Volgens de bronnen binnen de CIA zou een spion zijn doodgeschoten op de binnenplaats van een overheidsgebouw om een waarschuwing af te geven richting andere informanten. Tientallen andere CIA-agenten zouden zijn gedood of gevangen gezet.

Mol

De geheime dienst is er nog steeds niet achter hoe China de spionnen wist te ontmaskeren. Sommige mensen binnen de CIA waren overtuigd dat een mol binnen de CIA de boel verraadde. Anderen dachten dat China erin geslaagd was om de code te kraken die informanten en de CIA gebruikten om te communiceren.

De CIA heeft ooit een persoon op het oog gehad binnen de organisatie die mogelijk informatie doorspeelde aan China, maar bewijs tegen hem is nooit gevonden.

Sinds 2013 is de CIA bezig om een nieuw netwerk van spionnen op te bouwen in China.

De geheime dienst onthield zich van commentaar tegen de krant.