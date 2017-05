Voormalig FBI-baas Comey getuigt voor commissie over Rusland-onderzoek

Comey gaat hiermee in op de uitnodiging deze week van de commissie. Dat blijkt vrijdag uit een verklaring van diezelfde Senaatscommissie, die onderzoek doet naar vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

Woensdag vroegen de gerechtelijke commissie en de inlichtingencommissie al de memo's van Comey op bij de veiligheidsdienst.

Het verhoor in de Senaat zal plaatsvinden na de Amerikaanse feestdag Memorial Day op 29 mei.

Memo

Donald Trump ontsloeg Comey op 9 mei op staande voet. Officieel vanwege de manier waarop hij is omgesprongen met het onderzoek naar de privé-mailserver van oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

Het lijkt er echter steeds meer op dat Comey het veld moest ruimen omdat hij met zijn onderzoek naar de banden van kamp-Trump met Rusland te dicht bij Trump was gekomen.

Voor het ontslag zou Trump Comey bovendien hebben gevraagd om het onderzoek naar Trumps voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Comey stelde over dit gesprek een memo op, die mogelijk aantoont dat de president zich bemoeide met het onderzoek van de FBI en Justitie naar vermeende contact tussen leden van de Trump-campagne en Rusland in de aanloop naar de verkiezingen.  

Druk

Vrijdag meldde The New York Times dat het ontslag van Comey de druk op de Amerikaanse president moest verminderen, omdat de FBI-baas belast was met het Rusland-onderzoek. Dat zei Trump volgens de krant vorige week tegen een Russische delegatie.

"Ik heb zojuist het hoofd van de FBI ontslagen", zei de president tegen de Russen in de Oval Office. "Hij was een gek, een echte dwaas. Er stond veel druk op mij vanwege dit onderzoek, dat is nu opgelost."

Het onderzoek wordt nu voortgezet met oud-FBI-directeur Robert Mueller als speciale aanklager, zo werd woensdag bekend. The Washington Post onthulde vrijdagavond dat een topadviseur binnen het Witte Huis onderwerp is van onderzoek.

Impeachment

Inmiddels onderzoeken advocaten van het Witte Huis wat Trump te wachten staat als het eventueel komt tot een afzettingsprocedure. Dat melden twee bronnen vanuit het Witte Huis aan CNN.

Hoewel medewerkers van Trump zeggen dat een impeachment nog tot een verre mogelijkheid behoort, zouden advocaten de laatste weken informatie hebben verzameld over hoe een dergelijke procedure eruitziet.

Voor een impeachment moet altijd eerst gestemd worden in het Huis van Afgevaardigden en als daar de helft voor is, moet er in de Senaat een tweederde meerderheid voor afzetten zijn.