Stembureaus in Iran langer open wegens hoge opkomst verkiezingen

In de presidentsverkiezingen staan vooral de zittende hervormingsgezinde president Hassan Rohani en de uiterst conservatieve Ebrahim Raisi tegen over elkaar.

Voordat de inwoners van Iran vrijdagochtend vanaf 8.00 uur hun stem konden uitbrengen, stonden er al lange rijen voor de stembureaus. De stemlokalen gaan nu om 17.30 uur Nederlandse tijd dicht.

Een hoge opkomst is volgens waarnemers goed voor de gematigde kandidaat in Iraanse verkiezingen. Rohani hoopt te worden herkozen omdat hij het land uit zijn isolement heeft gehaald. Hij sloot daarvoor in 2015 een internationaal akkoord over het nucleaire programma van Iran. Rohani streeft naar meer openheid naar het Westen. Zijn tegenstander Raisi wil juist geen buitenlandse invloeden in de Islamitische Republiek.

Als geen van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen behaalt, komt er 26 mei een tweede ronde. Een tweede ronde zou volgens waarnemers meer conservatieven op de been brengen en een bedreiging vormen voor Rohani's herverkiezing.