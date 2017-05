Veiligheidsraad vergadert over onrust in Venezuela

Een VN-functionaris heeft de leden van de veiligheidsraad bijgepraat over de ontwikkelingen in Venezuela, dat in een diepe economische en politieke crisis verkeert. De bijeenkomst was een initiatief van de Verenigde Staten.

''We wilden ervoor zorgen dat iedereen zich bewust is van de situatie'', legde Haley uit. Ze vindt dat de internationale gemeenschap de regering in Caracas onder druk moet zetten om de mensenrechten te respecteren.

Plunderingen

Bij onlusten in Venezuela zijn de afgelopen weken tientallen mensen om het leven gekomen. De Venezolaanse autoriteiten maakten woensdag bekend tweeduizend militairen naar de onrustige grensstaat Tachira te sturen. Daar kwam het deze week tot plunderingen.