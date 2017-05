Oud-directeur FBI aangesteld als speciale aanklager in Rusland-onderzoek

De voorganger van de onlangs ontslagen FBI-directeur James Comey wordt belast met het onderzoek naar "Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden en aanverwante zaken", aldus het ministerie.

Als speciale aanklager krijgt Mueller meer mogelijkheden om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren dan een gewone aanklager zou hebben. Hij kan bijvoorbeeld niet worden weggestuurd door de president.

Verantwoordelijk voor de benoeming is onderminister van Justitie Rod Rosenstein, aan wie Mueller verslag zal uitbrengen. CNN meldt op basis van een anonieme ambtenaar dat het Witte Huis slechts een uur voor de benoeming op de hoogte werd gesteld.

"Een diepgaand onderzoek gaat alleen bevestigen wat we al weten", liet president Trump in een reactie weten. "Er was geen samenwerking tussen mijn campagneteam en buitenlandse partijen."

'Juiste individu'

De Democraten hebben tevreden gereageerd op Muellers benoeming. De Democratische voorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemde hem een "gerespecteerde dienaar van de publieke zaak". Haar collega uit de Senaat, Chuck Schumer, zei dat Mueller "het juiste soort individu" is.

Mueller werd enkele dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 ingezworen als directeur van de FBI. Hij bleef tot 2013 de baas van de federale recherche. Daarna begon hij zijn eigen advocatenfirma, waaruit hij nu zal terugtreden.

Comey-memo's

De gerechtelijke commissie en de inlichtingencommissie van de Senaat in de Verenigde Staten hebben woensdag de memo's van voormalig FBI-directeur James Comey opgevraagd bij de veiligheidsdienst.

Ook hebben de commissies documenten opgevraagd van alle correspondentie die Comey heeft gehad over onder andere het Rusland-onderzoek en de zaak rondom de e-mails van Hillary Clinton.

Comey is tevens door de inlichtingencommissie uitgenodigd om een getuigenis af te leggen, schrijft de LA Times. "We hebben een uitnodiging verstuurd", aldus de Republikeinse voorzitter Richard Burr. Democraat Mark Warner voegt daaraan toe dat hij niemand kent, Republikein of Democraat, die niet Comey's kant van het verhaal wil horen.

De gerechtelijke commissie kwam later ook met een uitnodiging om Comey te horen over de situatie. Beide commissies willen onder meer audiotapes, notities en samenvattingen ontvangen. Ze hebben de FBI 72 uur de tijd gegeven om de data te overhandigen.

Watergate

De Republikeinse senator John McCain gebruikte dinsdag de term 'Watergate' om de situatie rondom Trump te beschrijven. Daarmee doelt McCain op een groot afluisterschandaal in de Verenigde Staten wat uiteindelijke leidde tot het aftreden van president Richard Nixon in 1974.

"Ik denk dat het punt is gekomen waarop dit even groot is als Watergate en enkele andere schandalen die jij en ik hebben gezien", stelt McCain. "Elke paar dagen komt er weer iets anders uit in deze zeer ongelukkige situatie."

Michael Flynn

Dinsdag werd bekend dat Trump de voormalig FBI-directeur had gevraagd om het onderzoek naar zijn voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Comey stelde een memo op naar aanleiding van het gesprek.

Deze memo toont mogelijk aan dat de president zich bemoeide met het onderzoek van de FBI en Justitie die vermeend contact onderzoeken tussen leden van de Trump-campagne en Rusland in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De oud-directeur zou meerdere aantekeningen hebben bijgehouden over dat onderzoek.

Het Witte Huis ontkent de gebeurtenissen die staan beschreven in de memo. "Ondanks dat de president meerdere malen heeft gezegd dat generaal Flynn een respectable man is die ons land heeft gediend en verdedigd, heeft de president nooit aan Comey of wie dan ook gevraagd om welk onderzoek dan ook te beëindigen", laat een woordvoerder weten.

Opvolger Comey

Trump is ondertussen druk bezig met het zoeken naar een opvolger voor Comey. De president gaat in gesprek met vier kandidaten, aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

De mogelijke opvolgers zijn waarnemend FBI-baas Andrew McCabe, oud-gouverneur Frank Keating, oud-senator Joe Lieberman en voormalig FBI-medewerker Richard McFeely.