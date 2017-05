'Protesten in Venezuela kostten tot nu toe aan 42 mensen het leven'

Een 33-jarige taxichauffeur werd in de westelijke grensstaat Tachira door een kogel in zijn borstkas geraakt en overleed. De verdachte is een politieagent die voor het vergrijp is gearresteerd.

In de centrale staat Barinas stierf dinsdag een 17-jarige, die een dag eerder door zijn hoofd was geschoten tijdens een protest. Ook in San Antonio kwam iemand, van wie de leeftijd en identiteit niet bekend is gemaakt, te overlijden tijdens protesten.

De Venezolaanse economie staat op het punt van instorten. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de socialistische regering. Daarbij zijn naast doden ook honderden gewonden gevallen.