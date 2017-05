'Trump vroeg oud-directeur FBI om onderzoek naar Michael Flynn te staken'

Trump vroeg de inmiddels ontslagen Comey het onderzoek te staken tijdens een gesprek in het Witte Huis in februari, één dag nadat Flynn was teruggetreden. "Ik hoop dat je dit kunt laten gaan", zou Trump hebben gezegd, aldus de memo van Comey.

Het verzoek toont aan dat de president zich bemoeide met het onderzoek van de FBI en Justitie naar mogelijk contact tussen leden van de Trump-campagne en Rusland. Comey schreef de memo om deze bemoeienis te documenteren, schrijft de krant.

"Ik hoop dat je een manier kunt vinden om dit te laten gaan, om Flynn te laten gaan", aldus Trump in het gesprek. "Hij is een goed persoon, ik hoop dat je dit kan laten gaan." Ook zou de president hebben gezegd dat Flynn helemaal niets fout had gedaan.

Comey gaf geen antwoord op de vraag van Trump, maar reageerde enkel met "Ik ben het ermee eens dat hij een goed persoon is". Comey deelde de memo na afloop van het gesprek met enkele andere FBI-medewerkers.

Witte Huis

Het Witte Huis ontkent de gebeurtenissen die staan beschreven in de memo. "Ondanks dat de president meerdere malen heeft gezegd dat generaal Flynn en respectable man die ons land heeft gediend en verdedigd, heeft de president nooit aan Comey of wie dan ook gevraagd om welk onderzoek dan ook te beëindigen", laat een woordvoerder weten.

In een getuigenis voor de Senaat vorige week liet de waarnemend FBI-directeur Andrew McCabe weten dat er geen pogingen waren gedaan om het onderzoek te ondermijnen.

Hillary Clinton

Comey werd een week geleden ontslagen door Trump. Officieel vanwege de manier waarop hij is omgesprongen met het onderzoek naar de privé-mailserver van oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

Democraten stellen echter dat Comey het veld moest ruimen omdat hij met zijn onderzoek naar de banden van kamp-Trump met Rusland te dicht bij Trump was gekomen.