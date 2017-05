'Informatie die Trump met Lavrov deelde kwam uit Israël'

Dat melden huidige en voormalige Amerikaanse ambtenaren op voorwaarde van anonimiteit aan meerdere Amerikaanse media. Israël zou de VS in het verleden al eens gewaarschuwd hebben om voorzichtig om te gaan met de inlichtingen die het land deelt.

Volgens Amerikaanse media deelde Trump vorige week zeer geheime informatie met Lavrov, afkomstig van een kwetsbare bron. Nationaal Veiligheidsadviseur ​Herbert McMaster ontkende dit bericht eerder al, net als meerdere ministers, maar Trump twitterde daarna dat hij 'alle recht' heeft om informatie te delen met Lavrov.

Als de informatie inderdaad uit Israël komt, kan dat mogelijk grote diplomatieke gevolgen hebben, schrijft de krant. Onder andere omdat de informatie via Rusland mogelijk bij Iran - de aartsrivaal van Israël - kan belanden. Het Witte Huis wilde dinsdag niet reageren op het bericht.

Twee anonieme medewerkers van de Israëlische geheime dienst bevestigen dat de informatie die Trump heeft gedeeld gelijkenissen toont met informatie afkomstig uit Israël. Dat Trump dit heeft gedeeld met de Russen zonder dit vooraf met Israël te bespreken noemen de medewerkers een "nachtmerrie die waarheid is geworden".

Bron

Volgens McMaster wist Trump niet uit welke bron de informatie kwam die hij deelde met Lavrov. De conversatie tussen Trump en Lavrov zou in ieder geval niet ongepast zijn geweest en heeft niet gezorgd voor kwetsbaarheden in de nationale veiligheid van de VS, antwoordt de Nationaal Veiligheidsadviseur op vragen van journalisten.

McMaster wilde niet zeggen of Trump daadwerkelijk geheime informatie heeft gedeeld.

Senaat

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, heeft dinsdag over zijn partijgenoot Trump geklaagd. McConnell zei dat ''het erg fijn zou zijn als de president meer tijd steekt in de zaken die we proberen te bereiken en minder tijd in andere zaken''. Trump zou voor minder 'drama' moeten zorgen, volgens de 75-jarige senator uit Kentucky.

CIA

De chef van de CIA, Mike Pompeo, spreekt dinsdagavond de leden van de inlichtingencommissie van het Congres. Dit meldt de nieuwssite Politico. Aangenomen wordt dat Pompeo hen bijpraat over de gesprekken tussen Trump en Lavrov.