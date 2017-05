'Trump deelde geheime informatie met Russische minister Lavrov'

De Amerikaanse president deed dat vorige week tijdens de ontmoeting met Lavrov en de Russische ambassadeur Sergei Kisljak in het Witte Huis. Dat vertellen huidige en voormalige regeringsmedewerkers aan The Washington Post, persbureau Reuters en Buzzfeed News.

De kennis die Trump deelde met de Russen was afkomstig van een Amerikaanse bondgenoot, die afspraken met de VS heeft over het delen van informatie.

De betreffende informatie zou zelfs zo gevoelig zijn, dat deze niet is gedeeld met andere Amerikaanse bondgenoten of zelfs binnen de eigen regering. De informatieverstrekker had de VS geen toestemming gegeven om het materiaal te delen met Rusland.

Het besluit van Trump om dit toch te doen, heeft er mogelijk voor gezorgd dat de VS riskeert een belangrijke bondgenoot te verliezen die kennis van binnenuit heeft over Islamitische Staat en al-Qaida, zeiden de bronnen tegen The Washington Post.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster zei maandag tegen krant dat tijdens de ontmoeting tussen Trump en de Russen niet werd gesproken over zaken die niet publiek bekend waren. Volgens McMaster, die naar eigen zeggen bij de ontmoeting aanwezig was, klopt er niets van het verhaal in de media.

Afgedwaald

Tijdens het gesprek met de Russen zou Trump zijn afgedwaald en begon hij volgens de bronnen van The Washington Post en Buzzfeed News op te scheppen over zijn gedetailleerde kennis over nieuwe terroristische dreigingen. "Ik heb geweldige informatie", zou Trump hebben gezegd. "Ik laat mensen me elke dag voorzien van geweldige informatie."

Daarna zou hij specifiek hebben gesproken over het gebruik van explosieven verstopt in laptops in vliegtuigen.''Trump heeft meer informatie gedeeld met de Russen dan wij hebben gedaan met onze bondgenoten", citeerde de krant een betrokken functionaris.

Trump zou Lavrov en Kisljak hebben verteld over berichten uit Jemen dat al-Qaida en andere jihadistische groepen erin zijn geslaagd explosieven te maken die in metalen platen in laptops kunnen worden verstopt en moeilijk te detecteren zijn.

Naar verluidt werkt de VS aan een verbod laptopverbod buiten het ruim in passagiersvliegtuigen afkomstig uit verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

Kritiek

Als Trump inderdaad gevoelige informatie deelde met de Russen, is dat waarschijnlijk niet tegen de regels: de Amerikaanse president mag in de meeste gevallen zelf besluiten welke informatie wordt vrijgegeven.

De onthullingen leiden tot kritiek van zowel de Democraten als van leden van Trumps eigen Republikeinse partij. De Republikeinse Senator John Warner schreef maandag op Twitter: "Het in gevaar brengen van bronnen en methoden is niet te verantwoorden, zeker niet tegenover de Russen".

Dick Durbin, de nummer twee van de Democraten in de Senaat, oordeelde ook hard over Trump. "Deze handelswijze van de president is niet alleen gevaarlijk, het is roekeloos. Het is roekeloos dat hij gevoelige, zeer geheime informatie deelt met de Russische buitenlandminister en ambassadeur."

Geluidsopnames

De kwestie rond het gesprek met Lavrov is niet de enige waarvoor Trump momenteel onder vuur ligt. De president leek in een bericht op Twitter afgelopen vrijdag de ontslagen FBI-directeur James Comey te bedreigen. Trump waarschuwde Comey dat hij "maar beter kan hopen dat er geen 'opnamen' van onze gesprekken zijn voordat hij gaat lekken naar de pers!"

Maandag herhaalde woordvoerder Sean Spicer wat hij vorige week vrijdag ook zei: het Witte Huis weigert te zeggen of er daadwerkelijk geluidsopnames van de gesprekken tussen Trump en Comey bestaan. Sommige Democratische congresleden hebben gezegd dat zij Trumps vervanger voor Comey zullen blokkeren totdat er duidelijkheid is over de opnames.