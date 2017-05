'Tot dertig doden' bij religieus geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek

Volgens MINUSCA hebben honderden islamitische inwoners van de stad zich verschanst in een plaatselijke moskee. Door de aanhoudende gevechten kunnen gewonden en dodelijke slachtoffers niet worden bereikt door hulpdiensten.

Zondag kwamen VN-versterkingen aan in de stad. Tegen het vallen van de avond hadden zij de rust in delen van Bangassou hersteld, zei MINUSCA-woordvoerder Herve Verhoosel.

MINUSCA-commandant Parfait Onanga-Anyanga noemde de situatie zondag "extreem verwerpelijk" en zei dat "we er alles aan doen om onze controle over Bangassou snel te herstellen".

Volgens Onanga-Anyanga zijn veel van de honderden strijders met zware wapens die bij de aanvallen zijn betrokken kindsoldaten die onder invloed van drugs lijken te zijn.

Christelijke milities

Er vinden in en rond Bangassou sinds vorige week aanvallen plaats op plaatselijke moslims en leden van de VN. Die worden uitgevoerd door christelijke milities. Vorige week maandag kwamen bij een aanval op een VN-konvooi vijf blauwhelmen om het leven.

De VN-basis in de stad werd zowel vrijdag als zondagavond aangevallen, waarbij de VN-soldaten gericht terugschoten. Bangassou ligt dichtbij de grens met Congo.

In de afgelopen maanden zijn de milities die door het land zwerven steeds gewelddadiger geworden, ondanks een ontwapeningsprogramma van de regering waaraan verschillende groepen hun medewerking hebben toegezegd.

Ontwikkelingswerkers zeggen dat de situatie in CAR is verslechterd sinds het vertrek van Ugandese en Franse soldaten, nadat hun deelname aan MINUSCA in de afgelopen maanden eindigde. De milities lijken die gelegenheid te hebben benut.

Vergeldingsmoorden

De situatie in de CAR is onrustig sinds 2013, toen de toenmalige president Francois Bozize werd afgezet door Séléka, een coalitie van rebellenmilities die vooral bestaan uit moslims. Dat leidde tot vergeldingsmoorden door milities die afkomstig zijn uit de christelijke minderheid in het land.

Er zijn momenteel circa dertienduizend VN-medewerkers en -troepen in de CAR aanwezig in het kader van MINUSCA.