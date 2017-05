Vier burgers gedood bij granaataanval in Oost-Oekraïne

Drie vrouwen en een man kwamen om het leven toen een granaat een huis raakte in een woonwijk in Avdiivka, dat een voorstad is van Donetsk.

Officieel is al sinds het voorjaar van 2015 een wapenstilstand in Oekraïne van kracht, maar zowel het Oekraïense leger en de separatisten blijven die geregeld schenden. Beide partijen geven elkaar de schuld van het opgelaaide geweld.

Burgers in Avdiivka hebben zwaar te lijden onder het geweld. EU-president Donald Tusk waarschuwde in februari al dat een humanitaire ramp dreigt in de stad, doordat duizenden mensen zonder stroom kwamen te zitten.

Door het geweld kwamen deze maand veertien Oekraïense militairen en burgers om het leven. In totaal kwamen in het conflict, dat al drie jaar duurt, ongeveer tienduizend mensen om.