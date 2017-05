Zeker 25 doden bij bomaanslag op konvooi senator Pakistan

Minstens 35 mensen raakten gewond. Het gaat vermoedelijk om een zelfmoordaanslag, zei een politiefunctionaris.

De bom ontplofte in de onrustige provincie Baluchistan, waar zowel separatisten als islamitische extremisten actief zijn. ''Mijn konvooi reed naar Mastung toen er een explosie plaatsvond. Er zijn veel slachtoffers'', liet senator Abdul Ghafoor Haideri minuten na de ontploffing telefonisch weten.

De politicus vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag, waarbij hij lichtgewond raakte. Zijn chauffeur had minder geluk en kwam volgens de politie om het leven. Op televisiebeelden is te zien dat een voertuig compleet is verwoest door de explosie. Zeker tien slachtoffers liggen volgens een lokale functionaris in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Soennitisch

Senator Haideri is lid van de radicale soennitische regeringspartij Jamiat Ulema-e-Islam. Aanhangers en politici van de partij waren al eerder het doelwit van aanslagen. De senator is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanslag is nog niet opgeëist. In Baluchistan zijn meerdere militante groeperingen actief.