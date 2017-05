'Trump vroeg FBI-baas Comey hem loyaliteit te beloven'

Dat meldt The New York Times vrijdag op basis van collega’s van Comey.

Comey weigerde Trump zijn onvoorwaardelijke loyaliteit te beloven. Wel beloofde de FBI-baas altijd eerlijk te zijn tegen de Amerikaanse president. Het Witte Huis ontkent dat het diner op deze manier heeft plaatsgevonden.

Trump ontsloeg dinsdag geheel onverwachts Comey omdat hij zijn werk niet goed zou doen. Volgens critici zou het ontslag echter te maken hebben met het onderzoek dat Comey leidde naar de connectie tussen de Russen en het campagneteam van Trump.

Niet alleen prominente senatoren, maar ook de huidige FBI-baas Andrew McCabe, die voorlopig de taken van Comey waarneemt, reageerden fel op alle negatieve uitlatingen van Trump over Comey.

McCabe liet donderdag weten het onderzoek naar de Russische banden allerminst te gaan staken nu Comey noodgedwongen is opgestapt. De ontslagen FBI-baas had vorige week om extra geld en middelen gevraagd om het onderzoek naar de link tussen Poetin en het Witte Huis uit te breiden.

Uitslover

Trump gaf donderdag zijn eerste grote interview na het sturen van de ontslagbrief. Bij NBC News beklemtoonde hij meerdere malen dat Comey een "uitslover en een poseur" was. "Het is een zootje bij de FBI: dat weet jij, dat weet ik, dat weet iedereen." De president onderbouwde zijn stellingen niet.

De uitlatingen van Trump staan haaks op de woorden waarmee de senaatscommissie voor veiligheid Comey de afgelopen dagen prees. De commissie houdt op dit moment ook hoorzittingen over de mogelijke inmenging van de Russen in de verkiezingen en de links tussen het Trump-team en het Kremlin. Zowel de Republikeinse als de Democratische voorzitter van de commissie beklemtoonden zich niet te herkennen in de woorden van de Amerikaanse president.

De huidige FBI-directeur McCabe moest donderdag getuigen voor de commissie. Hij weersprak onder ede dat het een zootje was bij de FBI en stelde dat Comey "alle steun heeft van zijn personeel, binnen alle divisies van het bureau, tot op de dag van vandaag".

Verzinsel

Het Witte Huis liet donderdag weten dat een gepland bezoek van Trump aan het hoofdkantoor van de FBI binnenkort gewoon door zou gaan. Maar MSNBC meldde later dat het bezoek voor onbepaalde tijd is opgeschort omdat het team van Trump bang is voor de reacties van het FBI-personeel nadat de president Comey de laan uit stuurde.

Na het ontslaan van Comey hebben de Democraten in het Congres opgeroepen een onafhankelijk onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen op te starten. Maar de Republikeinen in het Congres voelen daar niets voor. Die vinden het lopende onderzoek van de FBI en het Congres voldoende.

Moskou heeft deze week nogmaals ontkend zich op welke manier dan ook met de Amerikaanse verkiezingen bemoeid te hebben. Ook Trump noemde in het interview donderdag "dat Rusland-ding een verzinsel van de Democraten die boos zijn dat ik de verkiezingen heb gewonnen".