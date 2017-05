Mexicaanse activiste voor vermiste personen vermoord

Rodriguez werd woensdag meerdere keren geraakt en overleed op weg naar het ziekenhuis.

De povincie Tamaulipas wordt geteisterd door een hevige drugsoorlog. Rodriguez kwam nauw in aanraking met dat geweld, toen haar dochter in 2014 verdween. Ze startte zelf een zoektocht en vond uiteindelijk het lichaam van haar dochter. Daarna begon ze een organisatie voor families die slachtoffer zijn van drugsgeweld.

De openbaar aanklager van de provincie zei in een reactie op haar dood dat de overheid Rodriguez had beschermd en dat er drie keer per dag een patrouille langs haar huis reed. Ook zei hij dat negen personen voor de rechter zijn gekomen wegens de moord op de dochter van de activiste.

Drugsoorlog

Drugsgeweld heeft in het afgelopen decennium aan zeker honderdduizend mensen het leven gekost in Mexico. Daarbij komen nog de vele personen die vermist worden of onder verdachte omstandigheden 'verdwijnen'. Ook deze gevallen hangen vaak samen met drugscriminaliteit. In 2016 werden landelijk dertigduizend vermissingen gemeld.

Meerdere mensenrechtenorganisaties hebben gereageerd op het overlijden van Rodriguez. De regio-coördinator van Amnesty International liet weten dat Mexico steeds gevaarlijker wordt voor mensen die op zoek gaan naar de vermisten. Zij noemt de situatie "alarmerend".