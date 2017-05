Demonstratie tegen Venezolaanse president in Madrid

Tegenover het Venezolaanse televisiestation VTV zei hij zich "in een kidnapping" te bevinden. "We zijn omsingeld, belaagd. De demonstranten weigeren te vertrekken en ze hebben eisen gesteld die moeten worden ingewilligd, voordat wij het gebouw kunnen verlaten." Hij verweet de Spaanse autoriteiten niet adequaat te hebben gereageerd op de situatie. Het is niet duidelijk wanneer hij het gebouw kon verlaten.

Het protest in het centrum van Madrid begon rond 16.30 's middags. Om 21.00 uur waren de demonstranten nog altijd aanwezig, sommigen met potten en pannen om kabaal te maken. De oproerpolitie wist de menigte wel terug te dringen, achter een cordon van politiewagens.

In Venezuela woeden al enkele weken hevige protesten tegen de regering van Maduro, waarbij al bijna veertig doden zijn gevallen. Donderdagochtend waarschuwde CIA-topman Mike Pompeo over de grote hoeveelheden wapens die in Venezuela in omloop zijn.

Expats

De Venezolaanse oppositie heeft de Latijns-Amerikaanse buurlanden gevraagd hun protesten te steunen en de druk op de president op te voeren, zodat zijn regering een "democratische agenda" opneemt. Tegenstanders van Maduro en in het buitenland wonende Venezolanen gingen in andere landen ook al de straat op, zoals in de Verenigde Staten.