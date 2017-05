'Trump stelt commissie in om verkiezingsfraude VS te onderzoeken'

Drie medewerkers binnen het Witte Huis melden aan persbureau AP dat president Donald Trump hiervoor waarschijnlijk donderdag een presidentieel decreet tekent.

Eén bron meldt dat vicepresident Mike Pence en de Republikein Kris Kobach de commissie gaan leiden. Zij gaan onderzoeken of stemmen illegaal zijn uitgebracht en of er fraude is gepleegd bij de kiesregistratie. Zowel Republikeinen als Democraten gaan deel uitmaken van de commissie.

Trump kondigde eind januari al "een groot onderzoek" aan naar verkiezingsfraude. De president meent dat miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht bij de verkiezingen in november.

Geen bewijs

Amerikaanse media als The New York Times en Politico concludeerden eerder dat er geen bewijs te vinden is voor de stelling van Trump. Overheidsfunctionarissen die betrokken waren bij de verkiezingen zeiden eerder tegen The New York Times dat er vrijwel geen bewijs is voor illegaal uitgebrachte stemmen en zeker niet voor fraude met miljoenen stemmen.

Experts van het aan de New York University Law School verbonden Brennan Center for Justice zochten eerder uit dat stemfraude-percentages tussen de 0,00004 en 0,00009 procent lagen.

Trump won in november de meeste kiesmannen en daarmee de verkiezingen, maar hij kreeg in totaal 3 miljoen minder stemmen dan zijn opponent Hillary Clinton.