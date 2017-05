Moon Jae-in claimt winst bij verkiezingen Zuid-Korea

Zijn belangrijkste rivaal, de conservatief Hong Joon-pyo, komt niet verder dan 23,3 procent van de stemmen, meldden alle belangrijke televisiezenders in het land. De opkomst bij de verkiezingen was met ruim 77 procent de hoogste in meer dan twintig jaar.

Met de overwinning van de links-liberale Moon komt een einde aan conservatief presidentschap. Moon heeft beloofd de rust in het land en in de politiek te laten terugkeren, nadat de afzetting van Park voor veel tumult in het land had gezorgd. Moon wordt naar verwachting woensdag be√ędigd als president voor een termijn van vijf jaar.

Moon heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers een minder onverzoenlijke houding tegenover het regime in Noord-Korea. Hij wil de dialoog met de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un herstellen. De relatie tussen beide landen is in de laatste jaren vrijwel tot het nulpunt gedaald.

Park

Moon is de opvolger van Park Geun-hye, de eerste vrouwelijke president van het land, die eind 2012 een meerderheid van de kiezers achter zich kreeg. Park moest in maart aftreden wegens corruptie en machtsmisbruik. Ze is formeel aangeklaagd en kan tot een levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld.