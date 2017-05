Republikeinse senator wil zakenbelangen van Trump onderzoeken

Dat melden Amerikaanse media dinsdag, een dag nadat het onderwerp ter sprake kwam bij een hoorzitting in de Senaat.

De Republikein Graham zei ook graag inzage te willen krijgen in de belastingaangiften van zijn partijgenoot Trump. De president had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen vorig jaar beloofd deze aangiften openbaar te maken, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.

Op de vraag of Graham de belastingpapieren via een gerechtelijk bevel openbaar wil krijgen, wilde de senator niet antwoorden. Het Witte Huis wilde nog niet reageren op het voornemen van Graham.

FBI

Ook de inlichtingendienst FBI onderzoekt al geruime tijd de mogelijke banden tussen mensen uit het campagneteam van Trump en Rusland. Een niet gemeld bezoek aan Rusland in 2016 tijdens de campagne kostte in februari al de kop van nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn, die kort daarvoor nog door Trump was aangesteld.

De Democraten willen graag van de president weten waarom Flynn nog achttien dagen in functie bleef, nadat Trump wist van zijn verzwegen bezoek. Oud-president Obama zou zijn opvolger al twee dagen na de verkiezingen vorig jaar hebben gewaarschuwd voor Flynn.