Franse politie ontruimt station Gare du Nord in Parijs

Het station is vanaf een uur of elf maandagavond gesloten. Volgens Le Parisien doorzoekt de politie een trein, opzoek naar drie gezochte personen, wiens profielen afgelopen vrijdag werden doorgegeven aan de Franse inlichtingendienst (DGSI).

De personen zouden gevaarlijk zijn en zouden in het weekend zijn gesignaleerd in Marseille en Bordeaux. Maandag werd hun signalement doorgegeven door een treinconducteur. Ze zouden zich in een TGV bevinden die maandagmiddag richting Parijs vertrok vanuit Valenciennes. Of het inderdaad gaat om deze personen, is nog onduidelijk. De politie zegt dat zij 'verificaties' uitvoert.

Gare du Nord is afgesloten. Veel reizigers melden op Twitter dat ze nog altijd vastzitten in hun trein en er stoppen geen metro's bj het station.