Betoger doodgeschoten in Venezuela

Bij de onlusten in de stad raakten donderdag volgens de burgemeester vier andere mensen gewond. Ook op andere plaatsen in Venezuela is het onrustig. Zo vernielden jongeren in de staat Zulia onder luid gejuich een standbeeld van de overleden president Hugo Chávez.

Beelden van het voorval verschenen vrijdagavond op sociale media. Te zien is hoe het beeld van een saluerende Chávez meerdere keren wordt opgetild en op de grond gegooid. De socialistische leider overleed in 2013 aan kanker, maar zijn opvolger is nog steeds aan de macht.

Een parlementariër van de oppositie zei dat studenten het standbeeld van Chávez vernielden. ,,Ze beschuldigen hem terecht van het ruïneren van hun toekomst'', aldus Carlos Valero.

Pantserwagen

Het aantal doden als gevolg van de demonstraties tegen de regering is inmiddels opgelopen tot 38. Meer dan 1.700 mensen zijn gearresteerd en honderden raakten gewond.

Donderdag raakten veel mensen gewond toen een pantserwagen op een menigte inreed in hoofdstad Caracas. Het voertuig was in brand gevlogen nadat het was geraakt door een Molotov-cocktail van de demonstranten.

Crisis

De demonstranten zijn boos op de socialistische president Nicolás Maduro en eisen nieuwe verkiezingen. De oppositie wil Maduro tot inkeer brengen. Ze eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers, met levensmiddelen en medicijnen.

Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in diepe crisis.

Bij de verkiezingen in 2015 raakte de socialistische partij - die het linkse gedachtegoed van Maduro en zijn voorganger Chávez vertegenwoordigt - de meerderheid in het parlement kwijt. Tegenstanders van het regime verenigden zich in de oppositiepartij Mesa de la Unidad Democrática en willen een alternatief bieden voor het socialistische bewind.

Hongersnood

De socialistische economische koers zorgt voor een torenhoge inflatie, voedseltekorten en zelfs een dreigende hongersnood in het land. Maduro's grootste tegenstander is Henrique Capriles die een vrijemarkteconomie nastreeft. Hij wil het tijdens de presidentsverkiezingen in 2018 opnemen tegen Maduro.

In maart van dit jaar nam het hooggerechtshof de macht van het parlement over, waardoor de oppositie monddood werd gemaakt. Volgens het hof functioneerde het parlement slecht en hielden parlementariërs zich niet aan de regels. Tegenstanders van de president vermoeden dat de rechters handelden in opdracht van Maduro.