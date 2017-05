Homobar in Orlando waar bloedbad plaatsvond wordt museum

De eigenaresse van het gebouw gaat met slachtoffers en familieleden bepalen wat er in het museum te zien moet zijn. De expositie moet in het teken staan van tolerantie, aldus de eigenaresse. "Het was ons kleine hoekje, maar nu willen we deze grond delen met de wereld", stelt ze.

Daarnaast komt er een monument in het museum om de 49 doden te herdenken, zo melden Amerikaanse media. Aan de financiering van het project wordt gewerkt door een stichting die speciaal voor het museum is opgericht. In het bestuur zit een groot aantal prominente LHBT-activisten.

Omar Mateen kwam op 12 juni de bar binnen met een geweer en schoot om zich heen. Mateen, die zelf omkwam in een vuurgevecht met deĀ politie, was een geradicaliseerde moslim die trouw had gezworen aan Islamitische Staat.

Bloemen neerleggen

Pulse is sinds de schietpartij niet meer open geweest. Voor het gebouw worden, negen maanden na het bloedbad, nog steeds veel bloemen neergelegd.

De stad Orlando wilde na de schietpartij het gebouw al kopen om er een museum van te maken. De eigenaar voelde daar toentertijd niets voor. Het is niet duidelijk wanneer het museum de deuren zal openen.