Protesten in Venezuela laaien op na geruchten over dood oppositieleider

Zijn aanhangers hielden donderdag een massa-wake bij de gevangenis in Caracas nadat de berichten over de dood van Leopoldo Lopez de ronde deden. Even later gaf de regering een video vrij waarin Lopez dit bericht zelf tegensprak.

Het aantal doden als gevolg van de demonstraties tegen de regering is inmiddels opgelopen tot 37. Meer dan 1.700 mensen zijn gearresteerd en honderden raakten gewond.

Donderdag raakten veel mensen gewond toen een pantserwagen op een menigte inreed in hoofdstad Caracas. Het voertuig was in brand gevlogen nadat het was geraakt door een Molotov-cocktail van de demonstranten.

Nieuwe verkiezingen

De demonstranten zijn boos op de socialistische president Nicolás Maduro en eisen nieuwe verkiezingen. De oppositie wil Maduro tot inkeer brengen. Ze eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers, met levensmiddelen en medicijnen.

Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in diepe crisis.

Bij de verkiezingen in 2015 raakte de socialistische partij - die het linkse gedachtegoed van Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez vertegenwoordigt - de meerderheid in het parlement kwijt. Tegenstanders van het regime verenigden zich in de oppositiepartij Mesa de la Unidad Democrática en willen een alternatief bieden voor het socialistische bewind.

Inflatie en tekorten

De socialistische economische koers zorgt voor een torenhoge inflatie, voedseltekorten en zelfs een dreigende hongersnood in het land. Maduro's grootste tegenstander is Henrique Capriles die een vrijemarkteconomie nastreeft. Hij wil het tijdens de presidentsverkiezingen in 2018 opnemen tegen Maduro.

In maart van dit jaar nam het hooggerechtshof de macht van het parlement over, waardoor de oppositie monddood werd gemaakt. Volgens het hof functioneerde het parlement slecht en hielden parlementariërs zich niet aan de regels. Tegenstanders van de president vermoeden dat de rechters handelden in opdracht van Maduro.

Dictatuur

Buurlanden reageerden verontwaardigd op de beslissing en spraken van een staatsgreep. Peru trok zijn ambassadeur terug en sprak van een stap richting "dictatuur".

Direct na de beslissing van de rechters gingen in de hoofdstad Caracas duizenden mensen de straat op. De oproerpolitie en het leger sloegen de protesten hard neer. Onder internationale druk riep Maduro het gerechtshof op het parlement zijn macht terug te geven. Dat kon nieuwe protesten echter niet verhinderen. De oppositie blijft demonstranten oproepen de straat op te gaan zolang de situatie in het land niet verbetert.