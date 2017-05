Acht doden bij zelfmoordaanslag op militair konvooi in Kabul

Dat meldde het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De aanslag was volgens het departement gericht op een konvooi van bepantserde voertuigen van NAVO-troepen in Afghanistan. Alleen burgers kwamen om bij de explosie. In het konvooi raakten drie Amerikaanse militairen gewond.

De explosie is volgens veiligheidstroepen veroorzaakt door een zelfmoordaanslag, die nog niet is opgeÃĢist. De aanslag was tijdens de ochtendspits op een druk kruispunt en vernielde ook verschillende burgervoertuigen.

De Taliban lanceerde vorige week een lenteoffensief en waarschuwde dat westerse troepen het doelwit zouden kunnen worden van een aanslag.