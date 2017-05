Ohio schort executies op na problemen in Arkansas

Gouverneur John Kasich wil eerst opheldering over de mogelijke problemen met een injectiemiddel dat wordt gebruikt om de veroordeelden in slaap te krijgen.

De federale rechter gaat onderzoek doen naar de executie van veroordeelde Kenneth Williams in Arkansas. Deze verliep zeer moeizaam. Volgens ooggetuigen hoestte en kreunde hij nog nadat hij verdoofd werd met het slaapmiddel midazolam.

De rechter wil weten of Williams nog bij kennis was toen even daarna de dodelijke injectie werd gegeven.

Grondwet

Als dat het geval was, kan Williams veel pijn hebben geleden. Dit is in strijd met de grondwet, die verbiedt dat gevangenen onnodig pijn wordt toegebracht tijdens executies.

Getuigen spreken elkaar tegen over de mate waarin Williams bewoog en kreunde. Ook in Arizona zouden veroordeelden langer hebben bewogen dan gebruikelijk is na het toedienen van het slaapmiddel.

Houdbaarheid

In Arkanses werden deze maand vier executies van terdoodveroordeelde gevangenen uitgevoerd binnen acht dagen. De staat had haast, omdat de houdbaarheid van een van de gebruikte middelen eind april verstrijkt.

Het waren de eerste executies in Arkansas in twaalf jaar.