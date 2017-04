36 yezidische 'IS-slaven' na bijna drie jaar vrij

De VN heeft de oud-slaven opgevangen in Dohuk, in het Koerdische noorden van Irak. Het is niet bekend of het de yezidi's is gelukt om zelf te ontsnappen of dat ze zijn vrijgelaten. Daar wilde de VN niet meer over kwijt.

De yezidi's werden vastgezet toen Islamitische Staat de Iraakse stad Sinjar veroverde in 2014. Daarbij vielen ook duizenden doden. De Iraaks-Koerdische peshmerga heroverde de stad in 2015, maar toen was IS met een deel van de yezidi's al gevlucht naar een andere plek.

De yezidi's werden door Islamitische Staat vaak ingezet als seksslaaf. Onder de vrijgekomen yezidi's zijn mannen, vrouwen en kinderen. Ze worden opgevangen in Dohuk, waar ze worden herenigd met hun families.

Terrein

De VN schat dat ongeveer 1.500 vrouwen en meisjes nog worden vastgehouden en misbruikt door IS. De terreurgroep verliest steeds meer terrein in Irak. Momenteel is er een offensief van het Iraakse leger bezig om het westen Mosul op IS te heroveren.

Yezidi's maken onderdeel uit van een Koerdische geloofsgemeenschap. In de godsdienst komen verschillende elementen terug van het christendom, islam en andere geloven. Wereldwijd zijn er zo'n 500.000 yezidi's. Tienduizenden zijn op de vlucht geslagen door de burgeroorlogen in Syrië en Irak.