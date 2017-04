Trump looft 'zeer productieve' eerste honderd dagen als president

Trump zei voor een zaal vol juichende aanhangers in Harrisburg klaar te zijn voor de "grote slagen die nog moeten komen, maar die we allemaal gaan winnen".

Hij haalde daarna opnieuw uit naar de "onbekwame en oneerlijke" media, die volgens Trump niet de waarheid vertellen over de prestaties van zijn regering. "Mijn regering is er elke dag geweest voor de geweldige burgers van ons land. We lossen de ene belofte na de andere in", zei hij.

De president benoemde een aantal van zijn behaalde successen, zoals de beëdiging van Neil Gorsuch als rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof, het wegwerken van veel milieuregels voor het bedrijfsleven, zijn goedkeuring voor de aanleg van de pijplijn in North Dakota en de verscherpte veiligheidsmaatregelen aan de grens met Mexico.

Voor de dingen die tijdens zijn eerste dagen als president mislukt zijn, zoals het vervangen van Obamacare en het invoeren van een inreisverbod, gaf Trump de Democraten de schuld. Trump benadrukte opnieuw dat de muur met Mexico, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes, er komt.

Correspondents' Dinner

Ook gebruikte de president zijn spreektijd om het Correspondents' Dinner, die op dezelfde avond wordt gehouden in Washington D.C., belachelijk te maken. Trump zei in februari al af voor het samenkomen waar politici en media traditioneel met elkaar dineren.

"Een grote groep van Hollywood-acteurs en media zijn elkaar aan het troosten in een hotel in onze hoofdstad", riep Trump, waarop de menigte in Harrisburg reageerde met een luid boe-geroep. "Het is het werk van de media om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen. De media verdienen een erg vette onvoldoende."

Klimaatmars

Op het moment dat Trump een bijeenkomst hield, waren in tientallen Amerikaanse steden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het klimaatbeleid van Trumps regering. Hierover zei hij alleen: "Geniet van de dag, geniet van het weer".