Tienduizenden Amerikanen demonstreren tegen klimaatbeleid Trump

In Washington D.C. liepen duizenden mensen vanaf het Capitool over Pennsylvania Avenue langs het Witte Huis naar Washington Monument. Veel betogers droegen borden, met teksten als: "De zeeën rijzen en dat doen wij ook" en "Wees geen fossiele dwaas".

Volgens de organisatie van de 'People's Climate March' werden door het hele land ongeveer driehonderd andere klimaatmarsen gehouden. Zo waren er onder andere demonstraties in Seattle, Boston, San Francisco, New York en Chicago.

Trump zelf was zaterdag in Pennsylvania voor een bijeenkomst met zijn aanhangers.

Klimaatscepticus

Trump heeft in de eerste honderd dagen in het Witte Huis duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is veel te gaan doen aan de klimaatveranderingen. Hij stelde een klimaatscepticus aan voor het hoogste milieu-ambt in zijn regering en wil vrijwel al het geld voor wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp weg bezuinigen. Trump gelooft niet in bio-energie en wil juist het gebruik van steenkool bevorderen.

Al tijdens zijn campagne noemde Trump de opwarming van de aarde meerdere malen een 'hoax' die is bedacht door de Chinezen. Het Witte Huis onder Trump verwerpt alle wetenschappelijke onderzoeken die stellen dat de opwarming van de aarde in de toekomst desastreuze gevolgen gaat hebben.

Amsterdam

Ook in andere wereldsteden werden zaterdag klimaatmarsen gehouden. Op het Museumplein in Amsterdam riepen duizenden demonstranten het komende kabinet op om maatregelen te nemen.

Wereldwijd vonden vorige week zaterdag al de 'Marches for Sciences' plaats, waarmee ook niet-Amerikanen hun zorgen over Trumps klimaatbeleid kenbaar wilden maken.