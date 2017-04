Kamer opgelucht over winst PAR bij verkiezingen op Curaçao

Dat de MFK van de veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte toch nog een zetel won is "verontrustend", aldus Ronald van Raak (SP) zaterdag. "Maar ik ben toch blij met de uitslag". Curaçao heeft volgens hem gekozen "voor het koninkrijk en niet voor de maffia".

VVD'er André Bosman verwacht een "stabielere vorm" van samenwerking tussen Curaçao en Den Haag als de PAR en de partij MAN een regering kunnen vormen. Maar Schotte kan het zo'n regering nog lastig maken, waarschuwt hij.

Schotte is veroordeeld tot drie jaar cel wegens onder meer corruptie. Hij mag het hoger beroep in vrijheid afwachten. Van Raak hoopt dat het hoger beroep spoedig dient "zodat hij echt snel de gevangenis in kan".

Rhuggenaath

PAR, de partij van leider Eugene Rhuggenaath behaalde 25 procent van de stemmen. MAN, die vorig jaar de grootste werd, kreeg 20 procent van de stemmen. Op korte afstand van MAN volgt de partij MFK van oud-premier Gerrit Schotte met 19 procent.

Op basis van de verkiezingsuitslag krijgt PAR zes zetels en MAN en MFK beiden vijf. De partij van Schotte zou daarmee een zetel meer krijgen dan ze overhielden bij de laatste parlementsverkiezingen in oktober vorig jaar. De partij heeft er nu vier.

Het parlement van Curaçao telt in totaal 21 zetels.

Samenwerken

PAR en MAN, eerder coalitiegenoten, hebben allebei aangegeven niet met Schotte te willen samenwerken in een regering. Daarmee lijkt de kans op deelname van de MFK aan een nieuwe regering heel klein.

Curaçao wordt momenteel geregeerd door een interim-regering onder leiding van de MFK. Deze partijen hebben met deze uitslag geen meerderheid meer.

Uit een officiële exitpoll die vrijdagavond vlak na het sluiten van de stembureaus op Curaçao werd gepresenteerd, kwam nog naar voren dat MAN de verkiezingen zou winnen, gevolgd door PAR.

Molotovcocktail

Bij het partijgebouw van PAR in Willemstad werd eerder deze maand een molotovcocktail naar binnen gegooid. Het gebouw liep daarbij brandschade op.

Rhuggenaath, sprak van een terroristische daad. Een paar dagen daarvoor werden ook billboards van de PAR beschadigd en drie trailers met reclamemateriaal gestolen.

Corruptie

De vervroegde verkiezingen vonden vrijdag plaats nadat het kabinet-Koeiman op 12 februari al na zeven weken zijn meerderheid verloor. Een nieuwe tijdelijke regering schreef direct nieuwe verkiezingen uit, maar een nieuwe coalitie, onder leiding van Schotte wilde dit tegenhouden.



Schotte is veroordeeld voor corruptie en kan daardoor niet deelnemen aan de verkiezingen, daarom wilde hij deze uitstellen tot na de uitspraak in zijn hoger beroep. Hoewel een meerderheid van het parlement het hiermee eens was, eiste minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat de verkiezingen doorgang vinden.

Curaçao kampt met grote economische problemen en een hoge werkloosheid.