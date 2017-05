Grote kans op terugkeer El Niño dit jaar

Twee maanden geleden zei het instituut van de Verenigde Naties nog dat de kans op een terugkeer dit jaar kleiner was. "De temperatuur van het zeewater in het verre oostelijke deel van de Stille Oceaan is gestegen met 2 graden of meer dan gebruikelijk is in februari en maart", aldus het rapport van de WMO.

De temperatuurstijging leidt nu al tot hevige regenval op de Galapagos Eilanden en langs delen van de kust van Ecuador en Peru.

De laatste El Niño was in het jaar 2015-2016. Volgens de WMO was die de krachtigste aller tijden. El Niño wordt in verband gebracht met de droogte en de hongersnood in grote delen van Afrika en de verspreiding van het zikavirus in delen van Zuid-Amerika.

Het is volgens de WMO lastig te voorspellen wat de impact gaat zijn van een eventuele El Niño dit jaar.