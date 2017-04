Russische politie doet inval bij kritische organisatie in Moskou

Het protest zou zaterdag plaats moeten vinden.

Na de aankondiging van het protest liet het Openbaar Ministerie in Moskou weten dat de activiteiten van Open Rusland "niet wenselijk" zijn. De demonstratie is "onwettig", aldus Justitie dat heeft gewaarschuwd dat deelnemers aan het protest "de behandeling krijgen die past bij onwettige activiteiten".

De politie heeft donderdag met veel machtsvertoon een inval gedaan in het pand van Open Russia. De meer dan 100.000 flyers die waren gedrukt om mensen op te roepen naar de demonstratie te komen, zijn in beslag genomen.

Vierde termijn

Critici zijn bezorgd dat Vladimir Poetin zich volgend jaar wederom verkiesbaar stelt voor het presidentschap. Dit zou betekenen dat hij vermoedelijk een vierde termijn krijgt. Open Rusland wil Rusland graag hervormen tot een westerse democratie.

Oppositieleider Alexei Navalny, die eerder vanwege deelname aan een protest twee weken de gevangenis in moest, werd donderdag op straat aangevallen.

Antiseptisch middel

Een belager gooide een groen antiseptisch middel in zijn gezicht. Hoewel het middel, dat te koop is in Russische apotheken, niet heel schadelijk is, is het wel lastig af te wassen.

Het was niet de eerste maal dat Navalny op zo’n manier op straat werd belaagd.