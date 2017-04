Venezuela stapt uit samenwerkingsverband Amerikaanse staten

Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez woensdag gezegd op de Venezolaanse televisie.

Veertien landen uit Zuid- en Midden-Amerika dreigden eerder al met uitsluiting van Venezuela uit de OAS.

Het schorsen is de uiterste maatregel die alleen moet worden ingezet als diplomatieke inspanningen falen. De groep landen, waaronder naast de VS ook Mexico, Canada en Brazilië, drong er bij Venezuela ook op aan de rechtmatigheid van het parlement te erkennen.

President Nicolas Maduro heeft na een grote verkiezingswinst van de oppositie eind 2015 de invloed van het parlement ingeperkt.

Grote protesten

Het is al wekenlang onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Al wekenlang gaan tienduizenden Venezolanen de straat op om te demonstreren tegen president Nicolás Maduro. Hierbij zijn al zeker elf doden gevallen.

De confrontaties lijken elke dag grimmiger en gewelddadiger te worden. De politie grijpt vaak hard met rubber kogels en traangas en demonstranten vechten terug met stenen en Molotov-cocktails.

Vrije verkiezingen

De oppositie wil de gehate Maduro tot inkeer brengen. Ze eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers, met levensmiddelen en medicijnen.

Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in diepe crisis.

Gevangenisopstand

Bij een grote opstand van gedetineerden in een gevangenis in Venezuela dinsdag zijn zeker twaalf doden en elf gewonden gevallen. Dat bevestigde een woordvoerder van de verantwoordelijke autoriteiten woensdag.

Het gaat om de Jose Antonio-gevangenis in de oostelijke staat Anzoategui. Dinsdag kwam het daar tot een schietgevecht tussen gevangenen onderling.

Machinegeweren

"Negen zijn daarbij doodgeschoten, twee overleden vanwege een overdosis drugs en één overleed ten gevolge van verschillende verwondingen", zei de woordvoerder. '"De gevangenis zit in een overgangsperiode. Het gevecht ontstond tussen een groep die voor de veranderingen is en een groep die daar fel op tegen is."

Venezuela kampt met overvolle gevangenissen en vele instellingen zijn in handen van bendes waarvan sommigen toegang hebben tot machinegeweren en zelfs granaten. De regering in het Zuid-Amerikaanse land is druk bezig een einde te maken aan de overbevolkte gevangenissen en de wapens die daar volop circuleren.