Rechter blokkeert plan Trump om steden die illegalen helpen te korten

Een aantal steden, waaronder New York en San Francisco, hadden het voornemen van president Donald Trump bij een rechter aangevochten omdat het tegen de grondwet in zou druisen.

Een federale rechter in San Francisco gaf deze zogenoemde ‘sanctuary cities’ daar gelijk in. De steden weigeren het immigratiebeleid van Trump uit te voeren.

Rechter Orrick achtte de kans groot dat aanklagers die Trumps besluit aanvechten, kunnen bewijzen dat het ongrondwettelijk is. Santa Clara County, met onder andere San José en kleinere gemeenten in Silicon Valley, stapte om dezelfde reden naar de rechter.

Belachelijk

Het is niet de eerste maal dat een federale rechter Trump op de vingers tikt. Eerder werd de president ook tot twee keer teruggefloten over zijn omstreden inreisverbod voor moslims uit een aantal moslimlanden. Ook dit druiste volgens een aantal federale rechters in tegen de grondwet.

Het Witte Huis is niet te spreken over het opnieuw dwarsbomen van een plan van president Donald Trump. Een woordvoerder van het Witte Huis noemt het besluit "belachelijk" en verwacht dan ook dat het ministerie van Justitie in hoger beroep gaat tegen het blokkeren van het decreet.