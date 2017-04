Republikeinse senatoren noemen Mexico-muur van Trump 'symbolisch'

De Republikeinse senator Lindsey Graham, een voorstander van strengere immigratieregels, stelt maandag in The Washington Post dat er "nooit een muur met een lengte van meer dan 3.500 kilometer langs de grens komt, punt".

Graham was een van de tegenstanders van Trump in de strijd om het kandidaatschap voor de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen. "De muur is een codewoord voor een betere grensbewaking. Het écht bouwen van een enorme muur is een brug te ver."

Ook de prominente Republikeinse senator Rob Portman stelt het plan dat Trump tijdens zijn campagne schetste bij. "Misschien dat er op sommige stukken grens een muur kan komen, en op andere plekken meer geavanceerde technologische grensbewaking."

Hij stelt dat de anderhalf miljard dollar die Trump in zijn begroting heeft opgenomen voor de muur een "aanbetaling is voor betere grensbewaking".

Drugs en bendeleden

De uitspraken van de Republikeinse senatoren staan haaks op Twitter-berichten die Trump maandag nog verstuurde. "De Democraten weigeren geld te geven aan de muur ondanks het feit dat de muur ervoor zorgt dat er geen drugs en geen bendeleden meer naar de VS komen", stelde de miljardair.

Ook bevestigde de president zondag dat Mexico zou gaan betalen voor de muur, al stelde hij de termijn bij. "Mexico zal uiteindelijk een keer gaan betalen voor de muur, maar op een later tijdstip, anders kunnen we niet beginnen met bouwen", meldde hij op Twitter. Ook in een interview dat persbureau AP vorige week met Trump had stelde de president dat de muur er "honderd procent komt".

Twintig miljard dollar

In zijn verkiezingscampagne hamerde Trump er op dat de muur, die volgens ruwe schattingen meer dan twintig miljard dollar gaat kosten, door Mexico gefinancierd zou gaan worden. Mexico heeft altijd herhaald dit niet te gaan doen. De belofte voor de muur was één van de speerpunten van de campagne van Trump.

Bronnen binnen het Witte Huis stelden maandag echter dat de president de harde toezegging voor de muur in de begroting zou willen veranderen in 'geld voor grensbewaking’. Dit geld zou dan naar nieuwe technologie zoals drones en extra grenspatrouilles moeten gaan.

De Democraten zouden wel open staan voor het nieuwe voorstel, zolang het geld pertinent niet naar de muur zelf gaat, iets waar de Democraten fel tegen zijn. Trump zou tijdens een privésessie met een aantal bevriende journalisten zelfs hebben gezegd dat de harde begroting voor de bouw van de muur zelf vermoedelijk wordt verschoven naar september.

Dreigende shutdown

De president voert de druk op de Democraten op voor een stemming over de begroting voor het komende jaar. Als het Congres hier vrijdag niet mee instemt, gaan delen van de federale overheid zaterdag op slot omdat veel ambtenaren dan niet meer betaald kunnen worden.

Zo’n 'shutdown' betekent dat delen van de overheid voor onbepaalde tijd niet functioneren. Nationale parken en grote toeristische attracties sluiten dan bijvoorbeeld hun deuren.

Ook zou Trump volgens bronnen in het Witte Huis bereid zijn concessies te doen over zijn Trump-care-plan.

Verkiezingsbelofte

Deze week moet het Huis van Afgevaardigden gaan stemmen over een aangepaste versie van 'Trumpcare', het nieuwe zorgplan van de president dat Obamacare moet gaan vervangen, de zorgwet die voorganger Barack Obama doorvoerde. Door de wet van Obama zijn tientallen miljoenen onverzekerden nu wel verzekerd.

Trump wil deze veranderingen terugdraaien, maar kreeg in het Huis van Afgevaardigden niet genoeg stemmen omdat ook een deel van zijn eigen Republikeinen het plan niet goedvonden. Ook het terugdraaien van Obamacare was een van de harde verkiezingsbeloften van de miljardair.