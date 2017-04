Ministerie VS haalt wervende tekst over Trump-resort van website

De tekst werd drie weken geleden al geplaatst, maar leidde maandag opeens tot veel ophef toen de link veelvuldig op sociale media werd gedeeld. Critici van Trump stelden dat de voormalige zakenman op deze manier de overheidswebsite gebruikt om promotie te maken voor zijn resort.

In de oorspronkelijke tekst werd Mar-a-Lago genoemd als "het Witte Huis voor de wintermaanden, waar Trump de droom van oprichtster Marjorie Merriweather Post waarmaakt". In het artikel werd de locatie geprezen als een historisch monument met een prachtig uitzicht over de oceaan en een unieke inrichting.

Post schonk het terrein in 1973 aan de Amerikaanse overheid, zodat presidenten het zouden kunnen gebruiken om wereldleiders te ontvangen. Maar toen de presidenten Richard Nixon (1969-1974) en Jimmy Carter (1977-1981) het niet gebruikten, gaf de overheid het weer terug aan de stichting die de nalatenschap van Post beheerde omdat het onderhoud van Mar-a-Lago de overheid te veel geld kostte.

Lidmaatschap

Trump kocht het in 1985 van de stichting om er een luxe club voor rijke leden van te maken. Het lidmaatschap bedraagt 200.000 dollar per jaar.

De wervende woorden was op de website geplaatst in het kader van 'Share America', het programma waarmee de president het gebruik van Amerikaanse goederen en diensten wil promoten. De link met de tekst werd onder meer gedeeld door grote Amerikaanse ambassades in het buitenland.

De tekst werd maandag verwijderd en vervangen door een korte verklaring. Hierin stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de omschrijving van Mar-a-Lago alleen bedoeld was om "het publiek te informeren over de locatie waar de president wereldleider heeft ontvangen."

Federale wet

Diverse critici wezen er maandag op dat Trump op deze manier een federale wet heeft gebroken die stelt dat overheidsmiddelen niet mogen worden gebruikt voor zakelijke doelen. Onder hen bevonden zich Norman Eisen, de ethisch adviseur van de vorige president, Barack Obama, en Richard Painter, die deze functie bekleedde onder voormalige president George W. Bush.

De vele bezoeken die Trump in de eerste drie maanden van zijn presidentschap aan Mar-a-Lago heeft al tot veel kritiek geleid vanwege de hoge kosten. Zelfs zijn eigen Republikeinen morren de afgelopen weken. Senator Joni Ernst stelde vorige week bij CNN dat Trump "meer tijd moet doorbrengen in het Witte Huis. Dit stoort niet alleen mij persoonlijk, maar ook andere leden van onze partij."

Nuclear football

Bovendien vragen critici zich af of het veilig is om belangrijke nationale veiligheidszaken op de club te bespreken. In februari maakte een van de gasten van Mar-a-Lago een foto van de overheidsambtenaar die de 'nuclear football' bij zich droeg, de koffer met alle nucleaire codes, en plaatste deze op Facebook.

De bezoeken die Trump vrijwel wekelijks brengt aan Mar-a-Lago hebben de Amerikaanse overheid in drie maanden tijd al vele tientallen miljoenen dollars gekost. Het totale budget dat president Barack Obama, zijn vicepresident Joe Biden en hun gezinnen in acht jaar tijd besteedden aan 'speciale reis- en verblijfkosten' was 97 miljoen dollar.

Sinds zijn aantreden als president heeft Trump de dagelijkse leiding van zijn bedrijven overgedragen aan zijn twee zoons. Maar op papier is hij nog steeds de eigenaar van zijn zakenimperium.