Venezolaanse president wil in gesprek met oppositie om protesten te voorkomen

De oppositie wil dat Maduro aftreedt en dat hij de geplande verkiezingen in 2018 het land naar voren haalt. Om de president onder druk te zetten organiseert de oppositie al wekenlang protesten die voor extra onrust zorgen in het land. Bij de protesten vielen in de afgelopen tijd zelfs enkele doden.

Maduro heeft nu gezegd dat hij graag met de oppositie in gesprek wil gaan en heeft ook op het punt van het uitschrijven van verkiezingen een beetje ingebonden. Maduro zegt nu in ieder geval lokale verkiezingen te zullen houden. Toch sprak de president niet over het uitschrijven van nieuwe presidentsverkiezingen, aldus de BBC.

Ook is niet bekend of Maduro contact heeft gehad met de oppositie om gesprekken te voeren en of de oppositie ook met president Maduro wil spreken.

Protesten

De protesten in Venezuela richten zich voornamelijk tegen president Maduro. Volgens de oppositie is Maduro schuldig aan de crisis die het land treft sinds 2014.

Als gevolg van de crisis heeft Venezuela bijvoorbeeld te kampen met grote voedseltekorten en een hoge werkloosheid.

Naast de economische crisis is de oppositie van mening dat Maduro bezig is een dictatuur te creëren. Aanleiding was het besluit van de rechtbank om het parlement op een zijspoor te zetten.

Hoewel de beslissing al snel werd teruggedraaid bleef er woede bij de inwoners van het land, zeker toen een week later werd besloten dat de belangrijke Venezolaanse oppositieleider Henrique Capriles vijftien jaar lang geen politiek ambt meer mag bekleden.