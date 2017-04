Verenigde Staten werken aan arrestatiebevel Julian Assange

Het ministerie heeft lange tijd geworsteld met de vraag hoe WikiLeaks kon worden aangepakt, omdat ook de vrijheid van meningsuiting in het geding was.

Volgens CNN heeft het ministerie nu bewijs gevonden dat WikiLeaks voormalig NSA-analist Edward Snowden actief heeft geholpen bij diens onthullingen over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst. CIA-directeur Mike Pompeo bestempelde WikiLeaks vorige week al als een ''vijandige inlichtingendienst''.

Assange verblijft al jaren in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij wordt door justitie in Zweden gezocht in verband met een zedenzaak, maar Assange vreest dat dit een opzet is om hem uit te kunnen leveren aan de VS.

De Amerikanen hoopten dat een nieuwe Ecuadoraanse president Assange uit de ambassade zou laten zetten, maar inmiddels is duidelijk geworden dat hij in de ambassade mag blijven.