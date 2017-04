Agent gedood bij aanslag op de Champs-Élysées in Parijs

Politiebronnen spreken van twee dode agenten, maar dat kan het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken niet bevestigen. Naast de dodelijke slachtoffers zijn er ook personen gewond geraakt.

Het is niet duidelijk wat er vooraf ging aan de schietpartij. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat er een man uit een auto stapte die vervolgens met een kalasjnikov op agenten begon te schieten.

De persoon die het fatale schot loste is omgebracht, meldt de Franse politie. Deze schutter was bekend bij de politie. Er wordt momenteel huiszoeking gedaan in de woning van de schutter in het oosten van Parijs.

De Franse president Hollande zei donderdagavond tijdens een ingelaste persconferentie dat hij ervan overtuigd is dat de schietpartij met terreur te maken heeft. Een woordvoerder van het ministerie stelt dat het gaat om een gerichte aanval op de politie.

Meerdere schutters

Volgens het ministerie is het niet uit te sluiten dat er meer dan één schutter is. Er zou een arrestatiebevel zijn uitgevaardigd tegen een tweede verdachte die donderdagmiddag per trein uit België het land binnenkwam.

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist en noemt de naam van de schutter in een statement. De schutter zou Abu Sayif uit België zijn, meldt het aan IS-gelieerde persbureau Amaq. De terreurgroep eist de laatste jaren bijna altijd de verantwoordelijkheid op van aanslagen in Europa.

De Franse president Hollande heeft een spoedzitting belegd en het bureau voor terrorismebestrijding is ondertussen een onderzoek gestart naar de schietpartij.

Politie

De politie adviseert mensen in de Franse hoofdstad om de Champs-Élysées te mijden. De drukke toeristische straat is voor een groot deel afgesloten. Een metrotraject in de buurt van de Champs-Élysées is stilgelegd.

Er staan tientallen politiebusjes in de straat en er cirkelt een politiehelikopter boven het gebied. Er geldt een verhoogd dreigingsniveau in Frankrijk na aanslagen in Nice en Parijs.

Dinsdag werden in Marseille twee mannen opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag.

Verkiezingen

Aanstaande zondag kiezen de Fransen een nieuwe president in de eerste ronde van de verkiezingen. De veiligheidsdiensten zullen extra waakzaam zijn zondag, aldus Hollande.

Tijdens de verkiezingen worden duizenden extra agenten ingezet om de stembureaus te beveiligen en om de kans op een aanslag te verkleinen.

Presidentskandidaten Marine le Pen en François Fillon voeren vrijdag geen campagne vanwege de schietpartij, zo zeggen bronnen rondom de campagne tegen persbureau AFP. Fillon pleit voor het uitstellen van de verkiezingen.

Duitsland

Duitsland reageerde donderdagavond geschokt op de aanslag. ''We treuren om de slachtoffers en staan vastberaden aan de zijde van Frankrijk'', laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Ook in Duitsland waren de laatste jaren aanslagen, onder meer op de kerstmarkt in Berlijn eind vorig jaar.