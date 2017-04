Celstraf geëist tegen christelijke gouverneur Indonesië

Purnama, beter bekend als Ahok, heeft tijdens de verkiezingen gezegd dat Indonesiërs worden misleid door zijn tegenstanders, die beweren dat moslims volgens de Koran geen niet-moslims als leider mogen hebben. Vooral extremistische moslims reageerden boos en riepen op tot een gevangenisstraf.

Na het horen van de eis verzamelde zich een groep nabij de rechtbank die vonden dat de strafeis niet hoog genoeg was.

Ahok is deze week volgens onofficiële verkiezingsuitslagen waarschijnlijk niet herkozen als gouverneur. Hij heeft verloren van zijn islamitische tegenstander en voormalig minister Anies Baswedan ​.

Indonesië is met 250 miljoen inwoners een van de grootste democratieën in de wereld. Meer dan 200 miljoen Indonesiërs zijn moslim. Het christendom is in het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk met ongeveer 20 miljoen gelovigen in de minderheid.