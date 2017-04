Zeker twee doden bij demonstraties in Venezuela

De oproerpolitie gebruikte traangas om de betogers bij verschillende demonstraties in het land uiteen te drijven. Op diverse plekken raakten oppositieaanhangers slaags met de politie en groepen die de president steunen.

Honderdduizenden aanhangers van de oppositie protesteerden in de hoofdstad Caracas, maar ook in andere steden in Venezuela, opnieuw tegen Maduro's poging om de democratie te ondermijnen. In Caracas was ook een tegendemonstratie vóór Maduro gaande. Overal in het land werd melding gemaakt van confrontaties.

De omgekomen student, een 18-jarige man, werd doodgeschoten toen pro-regeringsdemonstranten slaags raakten met oppositieaanhangers. Het slachtoffer zou niet van plan zijn geweest om een demonstratie bij te wonen, maar op weg zijn geweest naar een voetbalwedstrijd.

Bij anti-regeringsprotesten in de deelstaat Tachira bij de grens met Colombia werd een 24-jarige vrouw doodgeschoten.

Macht

In totaal zijn er bij verschillende protesten in Venezuela de afgelopen maand zeven mensen om het leven gekomen. De oppositie wijt de sterfgevallen aan het hardhandige optreden van de politie en gewapende aanhangers van de regering, die de oppositie angst aan zouden willen jagen.

Het is al maanden onrustig in Venezuela. Hoe meer Maduro de macht naar zich toe probeert te trekken, hoe meer mensen de straat op lijken te gaan. Ondertussen verkeert het land in een zware economische recessie.