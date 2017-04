Oud-president Bush (92) opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Bush senior ligt sinds vrijdag weer in het Houston Methodist Hospital in de Amerikaanse staat Texas. Volgens de woordvoerder van de oud-president maakt hij het goed.

Een hoest die niet verdween zorgde ervoor dat de oud-president niet kon slapen. Doktoren concludeerden in het ziekenhuis al snel dat Bush opnieuw aan een milde longontsteking leed. Hij wordt nu ter observatie nog in het ziekenhuis gehouden.

Intensive care

Bush senior werd op 20 januari van dit jaar ook al opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking en lag hiervoor toen ruim een week op de intensive care.

George H.W. Bush was de 41e president van 1989 tot 1993. Hij is de vader van George W. Bush, die president van de VS was van 2001 tot 2009. Bush senior is de oudste nog levende president van de VS.