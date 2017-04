Dertien gegijzelde VN-medewerkers vrijgelaten door vluchtelingen in Congo

De medewerkers werden vastgehouden door zeker honderd ongewapende Zuid-Soedanese vluchtelingen die wilden afdwingen dat ze naar een ander land mochten. De gijzeling gebeurde in het kamp Munigi, even buiten de Congolese stad Goma. In het kamp levenĀ ongeveer 530 vluchtelingen.

"Alle medewerkers zijn veilig teruggekeerd naar hun huizen. Er zijn geen gewonden gevallen", meldt de woordvoerder van de VN-missie Ismini Palla. Een onderzoek is ingesteld naar de gijzeling.

De gijzelnemers zijn ontevreden over de omstandigheden in het vluchtelingenkamp en willen al maanden naar een ander land worden verplaatst. Veel landen weigeren de vluchtelingen echter. Ook in Congo is er al lange tijd politieke onrust, omdat president Joseph Kabila weigert op te stappen na het aflopen van zijn termijn eind vorig jaar.

Strijd

Volgens Daniel Ruiz, hoofd van de missie van de VN in Goma, werkte het merendeel van de vluchtelingen in het kamp voorheen voor de afgezette Zuid-Soedanese vicepresident Riek Machar. Sinds juli 2016 is de gewelddadige strijd tussen Machar en president Salva Kiir weer opgelaaid in Zuid-Soedan.

Miljoenen Zuid-Soedanezen zijn op de vlucht voor het geweld in hun land.

VN-medewerkers werken onder vaak zware omstandigheden in het Afrikaanse Congo, dat ook niet zonder gevaar is. Eind maart werden nog twee VN-medewerkers gedood in de provincie Kasai.