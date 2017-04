Verdachte Facebookmoord in Cleveland overleden na achtervolging

Volgens de politie van Pennsylvania schoot Stephens zichzelf dood in Erie County, vlakbij de grens met Ohio. Meer details over zijn overlijden zijn nog niet bekendgemaakt.

De politie in Cleveland voerde al dagen een klopjacht naar de man nadat een video van een fatale schietpartij opdook op Facebook.

De schutter deelde de beelden van de moord via Facebook. De berichtensite bevestigde in eerste instantie dat de beelden live waren maar kwam hier later op terug. De schutter zou wel live op Facebook hebben gestreamd, maar niet ten tijde van de moord.

De video met beelden van de moord zou ongeveer drie uur online hebben gestaan.

Trekker overhalen

Op de beelden is te zien dat de verdachte een pistool richt op een oudere man en vervolgens de trekker overhaalt. Het slachtoffer is de 74-jarige Robert Goldwin, meldde de politie later.

De politie denkt dat het slachtoffer willekeurig werd gekozen. De zoon van het slachtoffer verklaarde dat zijn vader de vermeende schutter niet kende.

Evaluatie

Verdachte Steve Stephens deelde later nog een tweede video, waarin hij beweerde ook andere mensen te hebben gedood.

Facebook heeft maandag in een evaluatie over hoe het omgaat met gewelddadige (live)video's, aangegeven dat de beoordeling sneller en beter moet. De evaluatie volgt na de commotie rond de moord in Cleveland.