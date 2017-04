Vicepresident VS bezoekt grensgebied bij Noord-Korea

Pence arriveerde rond 02.30 uur (Nederlandse tijd) per helikopter bij de basis. Het bezoek is onderdeel van een tiendaagse reis door Azië waarbij hij vier landen aandoet. Het bezoek kwam een dag na de mislukte raketlancering van Noord-Korea.

Tijdens zijn bezoek stelde Pence dat Noord-Korea zich niet moet vergissen in de vastbeslotenheid van de VS om zijn bondgenoten bij te staan. "Alle opties ten opzichte van Noord-Korea blijven op tafel", aldus Pence. De vicepresident had al eerder aangegeven Zuid-Korea te bezoeken om de steun van de VS aan het land te benadrukken. "Deze plek is een testament van het onwankelbare verbond tussen onze naties."

De gedemilitariseerde zone is een strook van vier kilometer breed tussen de beide Korea's.

Internationale consensus

De Verenigde Staten en China zijn samen bezig om een reeks sancties tegen Noord-Korea voor te bereiden, dat stelde nationale veiligheidsaviseur H.R. McMaster zondag op ABC. "Er is nu een internationale consensus, inclusief China, dat dit een situatie is die niet zo door kan gaan."

McMaster gaf aan dat president Trump op dit moment nog geen militaire acties overweegt. "We moeten nu proberen om dit probleem vreedzaam en zonder militaire middelen op te lossen."

De verwachte sancties zullen waarschijnlijk bestaan uit hardere economische maatregelen zoals een olie-embargo, het onderscheppen van vrachtschepen en het verbannen van de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij.

Japan

De Japanse premier Shinzo Abe riep Noord-Korea maandag ook nogmaals op om te stoppen met provocaties, zich te houden aan resoluties van de Verenigde Naties en het nucleaire raketprogramma stop te zetten. Abe kondigde ook aan binnenkort te gaan overleggen over de Noord-Koreaanse situatie met de Russische president Vladimir Poetin.