Klopjacht in Amerikaanse stad Cleveland na video van moord op Facebook

De schutter deelde de beelden van zijn daad via de sociale netwerksite, berichten lokale media. Facebook bevestigde in eerste instantie dat de beelden live waren maar kwam hier later op terug. De schutter zou wel live op Facebook hebben gestreamd maar niet ten tijde van de moord.

De video met beelden van de moord zou ongeveer drie uur online hebben gestaan.

Op de beelden is te zien dat de verdachte een pistool richt op een oudere man en vervolgens de trekker overhaalt. Het slachtoffer is de 74-jarige Robert Goodwin meldde de politie later.

De politie denkt dat het slachtoffer willekeurig werd gekozen. De zoon van het slachtoffer verklaarde dat zijn vader de vermeende schutter niet kende.

Verdachte Steve Stephens deelde later nog een tweede video, waarin hij beweerde ook andere mensen te hebben gedood. Het is volgens de politie nog onduidelijk of dat klopt, maar er zijn geen andere slachtoffers gevonden. De vermeende schutter is nog voortvluchtig.

De politie zoekt met man en macht naar Stephens. "Iedereen is op zoek naar Steve", stelde de politiechef van Cleveland op een persconferentie. De burgemeester van Cleveland riep de verdachte op zich over te geven aan de autoriteiten.

Zondag rond middernacht (lokale tijd) waarschuwde de politie dat Stephens wellicht de staatsgrens over gevlucht is naar New York, Pennsylvania, Indiana of Michigan.

Facebook heeft in een verklaring laten weten de daden van de man te veroordelen en zich in te zetten om het sociale netwerk veilig te houden.