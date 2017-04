Paus staat stil bij Syrië tijdens paastoespraak

De paus ging bij zijn woorden over Syrië specifiek in op de aanval van een buskonvooi op zaterdag. Bij het incident kwamen meer dan honderd evacués bij om het leven. De paus noemde het een "verachtelijke aanval op vluchtelingen".

"Moge god de mensen ondersteunen die zich inzetten voor de burgerbevolking van Syrië, het geliefde en gemartelde Syrië. Zij zijn het slachtoffer van een oorlog die maar niet stopt met het zaaien van dood en verderf", zo sprak de paus.

Het urbi et orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld, werd even na 12.00 uur uitgesproken. Katholieken van over de hele wereld waren afgereisd naar het Sint-Pietersplein voor de toespraak van de paus.

Veiligheidsmaatregelen

Volgens verschillende media waren er zware veiligheidsmaatregelen getroffen op het plein. Zo moesten alle mensen op het plein door metaaldetectorpoortjes.

Op en rond het hele plein was veel politie aanwezig en op de daken lagen scherpschutters. De politie wilde geen enkel risico nemen met de recente aanslagen in Europa en op koptische christenen in Egypte.

Zoals elk jaar was het plein versierd met bloemen uit Nederland. De Limburgse bloemenarrangeur moest zondagochtend halsoverkop nog reparaties aan zijn bloemstukken uitvoeren. Meeuwen waren met de bloemen aan de haal gegaan. De bloemstukken waren op tijd voor de paasboodschap weer gerepareerd.