Rakettest van Noord-Korea mislukt

De lancering vond plaats op een militaire basis nabij Sinpo aan de oostkust van Noord-Korea. "Het Noorden heeft vanochtend geprobeerd een ongeïdentificeerde raket af te vuren. Het lijkt erop dat de test is mislukt", stelde de Zuid-Koreaanse legerleiding in een verklaring.

De Amerikaanse legerleiding meldde dat de raket vrijwel direct na de lancering ontplofte en dat nog onderzocht wordt wat voor type raket werd afgevuurd. "Het Amerikaanse leger is volledig toegewijd aan de samenwerking met Japan en Zuid-Korea om de veiligheid te bewaken", verklaarde marineofficier Dave Benham aan Reuters.

Vice-president van de Verenigde Staten, Mike Pence, was op het moment van de lancering onderweg naar Zuid-Korea als onderdeel van een tiendaagse reis door Azië. Het Witte Huis heeft in een verklaring laten weten dat Pence op de hoogte is van de lancering en contact heeft met president Trump over de situatie.

Waarschuwing

Zaterdag waarschuwde Noord-Korea de Verenigde Staten nog voor militaire repercussies voorafgaand aan de viering van de Dag van de Zon. Tijdens de viering was nieuw Noord-Koreaans wapentuig te zien.

Op de Dag van de Zon wordt de 105e geboortedag van Kim-il Sung gevierd. Sung is de stichter van Noord-Korea en de grootvader van de huidige leider. Militairen paradeerden over het Kim Il-sungplein in de hoofdstad Pyongyang, onder toezicht van hun leider Kim Jong-un.

Spanningen

Er werd gedacht dat het regime in Noord-Korea de nationale feestdag zou aangrijpen om een nucleaire proef uit te voeren. Satellietfoto's leken erop te wijzen dat in een testgebied alles in gereedheid werd gebracht om een ondergrondse kernproef te houden. Uiteindelijk werd er zaterdag geen proef gehouden.

Noord-Korea voerde de afgelopen maanden tot ongenoegen van de rest van de wereld meerdere rakettests uit. Uit bezorgdheid stuurden de Verenigde Staten twee marineschepen, gewapend met Tomahawk-raketten richting het Koreaanse schiereiland.

De Amerikaanse zender NBC meldde vrijdag dat de VS een preventieve luchtaanval zou voorbereiden op Noord-Korea. Het Pentagon wilde niet speculeren over mogelijke scenario’s, maar president Donald Trump zei wel dat de maat vol is voor wat betreft de provocaties door Noord-Korea.

Balonnen

Noord-Koreanen die het land ontvlucht zijn, zeggen zaterdag zo'n 300.000 pamfletten richting de grens te hebben gestuurd vanaf een berg in Zuid-Korea. Naast pamfletten stuurden ze via de ballonnen ook dollarbiljetten, USB-sticks, DVD's en boekjes de grens over.

De pamfletten met kritiek op het Noord-Koreaanse regime zijn zondag met heliumballonnen de grens met Noord-Korea over gestuurd. De documenten bevatten onder meer informatie over de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van dictator Kim Jong-un.

"We veroordelen de dictator Kim Jong-un omdat hij doorlopend Zuid-Korea en de wereldwijde samenleving bedreigt met nucleaire wapens en raketten en zijn halfbroer heeft gedood", zei de aanvoerder van de activisten tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.